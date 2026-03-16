Η Κατερίνα Στανίση έκανε δηλώσεις στη «Super Κατερίνα», και ανακοίνωσε ότι γράφει βιβλίο για τη ζωή της και την πορεία της στη μουσική. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι θα γράψει για τους άνδρες που πέρασαν από τη ζωή της και μερικοί θα… ντροπιαστούν.

«Γράφω βιβλίο για τη ζωή μου, μόνη μου. Θέλει χρόνο. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο. Μιλάω με εκδοτικούς οίκους», ξεκίνησε να λέει στην κάμερα του Alpha.

«Αντιμετώπισα ένα δύσκολο διαζύγιο, όπως και πολλές γυναίκες. Φοβήθηκα γιατί δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα… Αγαπήθηκα στη ζωή μου, αλλά νιώθεις μεγαλύτερη χαρά όταν αγαπάς εσύ», είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της.

Όσον αφορά το βιβλίο της, η Κατερίνα Στανίση αποκάλυψε: «Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου. Μπορεί να ντροπιαστούν κάποιοι άνδρες».

Να σημειώσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται, πως η Κατερίνα Στανίση υπήρξε παντρεμένη με τον Τάκη Θέμελη, γιο της Ρίτας Σακελλαρίου, με τον οποίο χώρισαν μετά από 14 χρόνια κοινής συμβίωσης, τα οποία στιγματίστηκαν από την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της και τον καλλιτεχνικό ανταγωνισμό με την πεθερά της.

«Δεν βγήκε καμία γυναίκα να με στηρίξει όταν είχα πει για την κακοποίηση που είχα υποστεί. Όταν αποκάλυψα την κακοποίηση που βίωσα, δεν το έκανα για διαφήμιση», έχει πει σε δήλωσή της για το δύσκολο διαζύγιό της.

