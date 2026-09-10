Σοκαρισμένη από τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε η Κατερίνα Στανίση. Σε τηλεφωνική της παρέμβαση στην εκπομπή «Off the Record» στο ΕΡΤNews το βράδυ της Τετάρτης, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μίλησε με συγκίνηση για τον καλλιτέχνη με τον οποίο μοιράστηκε το ίδιο πάλκο, αδυνατώντας να πιστέψει τον αιφνίδιο χαμό του στα 54 του χρόνια.

«Μόνο κρίμα μπορώ να πω. Κρίμα, γιατί έφυγε τόσο άδικα, τόσο νέος. Και έχω συγκλονιστεί, γιατί δεν ήταν μόνο συνάδελφος, ήταν και φίλος μου. Μιλούσαμε τακτικά, δουλέψαμε πολύ μαζί. Ένα μικρό παιδί, ένα μικρό παιδί. Τι να πω;», δήλωσε η Κατερίνα Στανίση.

Σε ερώτηση για την ιδιόρρυθμη προσωπικότητα και όσα είχαν ειπωθεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο παρελθόν, η τραγουδίστρια απάντησε:

«Τον είχαν ερμηνεύσει πολύ αλλιώς, γιατί ίσως ήταν έτσι εσωστρεφής, ερχόταν με ένα δικό του γούστο και ίσως παρεξηγούσανε διάφορα, αλλά ένα μικρό παιδί ευαίσθητο και πολύ φιλότιμο. Δεν πείραξε κανέναν. Τον πειράζαν και δεν πείραζε».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Στανίση τόνισε: «Για τα γεγονότα εκείνα τα θλιβερά, τα τελευταία, δεν είχαμε μιλήσει, να πω την αλήθεια, γιατί κι εγώ δεν ήθελα ούτε να τον πάρω να μου πει τίποτα γιατί περνούσε μία δύσκολη περίοδο με όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά η λύπη δυστυχώς κάνει κακό στην καρδιά. Δεν θέλω να πω ότι είναι αιτία εκείνο, αλλά τι να πω; Τον πρόδωσε η καρδιά του. Από ό,τι ακούσαμε όλοι».

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