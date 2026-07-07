H Κατερίνα Στεφανίδη λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» και στον δημοσιογράφο Άκη Αδαμόπουλο. Η χρυσή Ολυμπιονίκης μίλησε για τη ζωή μετά τη γέννηση του γιου της, τις αλλαγές στην καθημερινότητά της, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως έφηβη εξαιτίας της πίεσης γύρω από το βάρος της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξήγησε πως η παρουσία του μωρού στην προπόνηση άλλαξε πλήρως τον τρόπο που προετοιμαζόταν, όμως τελικά λειτούργησε προς όφελός της.

«Όταν ήρθε το μωρό και σιγά σιγά ξεκινήσαμε προπόνηση και άλματα, υπήρχαν μέρες που ξεκίναγα προπόνηση, έκανα τα πρώτα 4-5 άλματα και το μωρό έπρεπε να θηλάσει, έπρεπε να κοιμηθεί, οπότε έκανα ένα κενό όχι 2-3 λεπτών όπως πριν, αλλά 20 λεπτών. Οπότε, η μητρότητα και το ότι είχαμε και το μωρό συνέχεια μαζί μας στην προπόνηση και συνέχεια μας διέκοπτε, με βοήθησε πολύ όλο αυτό σαν αθλήτρια.» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον νέο της ρόλο ως μητέρα, λέγοντας: «Νομίζω ότι και εγώ και ο σύζυγός μου είμαστε πολύ καλύτεροι γονείς από αυτό που περιμέναμε…»

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κατερίνα Στεφανίδη περιέγραψε μια δύσκολη εμπειρία από την εφηβεία της. Όπως είπε, μετά από μια μεγάλη επιτυχία είχε πάρει μόλις ένα με δύο κιλά, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το περιβάλλον της.

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«Δεν σκέφτονται ότι είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας εκτός από τον αθλητισμό. Στην Ελλάδα, έχουμε ένα θέμα με τα κιλά στις γυναίκες αθλήτριες… Στα 16 μου, μετά από ένα ρεκόρ που έκανα, πήρα 1-2 κιλά. Έγινε ένας πανικός μεταξύ της οικογένειας και των προπονητών μου για το πώς θα πηδήξω αφού έχω πάρει δυο κιλά. Πήγαμε σε 2-3 διαφορετικούς διατροφολόγους, ακόμη και σε ψυχίατρο… Αυτό στον στίβο υπάρχει πάρα πολύ ως πρόβλημα… Εγώ έφτασα σε σημείο βουλιμίας με αυτά που έγιναν τότε. Πήρα τελικά 10 κιλά γιατί έγινε μια πάρα πολύ λάθος διαχείριση τότε και το έχω δει με πάρα πολλά κορίτσια.»

Η ίδια έστειλε με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα για την πίεση που εξακολουθούν να δέχονται πολλές γυναίκες στον χώρο του αθλητισμού.

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Θυμίζουμε η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε μητέρα στις 30 Ιουνίου 2025, όταν έφερε στον κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα υγιέστατο αγόρι. Είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ.

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