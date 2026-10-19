Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στο πλευρό της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου συνάντησε την Κατερίνα Στικούδη η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς, ενώ αποκάλυψε αν ο γάμος της με τον Βαγγέλη Σερίφη έχει δοκιμαστεί από κάποια κρίση.

«Σίγουρα δεν βάζω τη γάτα μου να κλάψει. Αν έχω όρεξη, απαντάω. Εξαρτάται καθαρά από τη δική μου διάθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κριτική.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Στικούδη μίλησε και για τη σχέση με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη με τον οποίο έχουν αποκτήσει δυο παιδιά λέγοντας:

«Επειδή εγώ γκρινιάζω για τα ρούχα, αν δεν είναι τακτοποιημένα, αν με δει εμένα να έχω κάποιο t-shirt κάτω, μου κάνει παρατήρηση. Κρίση δεν έχουμε περάσει ακόμα. Εύχομαι να μην περάσουμε».

Η Κατερίνα Στικπύδη με τον Βαγγέλη Σερίφη είναι μαζί από το 2009. Στις 25 Αυγούστου 2018 παντρεύτηκαν στη Θεσπρωτία και απέκτησαν δύο γιους, τον Βύρωνα που είναι πέντε ετών και τον Νικόλα που είναι 2,5 ετών.

govastiletto.gr -Κατερίνα Στικούδη: «Όταν δεν υπάρχουν πολλά κακόβουλα σχόλια, αρχίζω να ανησυχώ»