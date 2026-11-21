Για την οικογενειακή της καθημερινότητα στο πλευρό του Βαγγέλη Σερίφη και των δύο γιων τους, Βύρωνα και Νικόλα, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη σε νέα της συνέντευξη, ξεκαθαρίζοντας πως το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της.

Παράλληλα, μιλώντας στο «Secret» , η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη απώλεια του πατέρα της, εξομολογούμενη πως, παρά τη μακρόχρονη ταλαιπωρία του, η ίδια δεν ήταν ψυχολογικά προετοιμασμένη για να διαχειριστεί τον θάνατό του.

Μιλήστε μας για τη σχέση σας με τα δύο παιδιά σας. Θέλετε και τρίτο;

Τα παιδάκια μου είναι όλη μου η ζωή. Ο Βύρωνας και ο Νικόλας είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Ο μεγάλος είναι λίγο πιο αυστηρός, με ελέγχει μέχρι και στο τι θα φορέσω όταν θα βγω από το σπίτι. Ο μικρός είναι πιο χαλαρός και καλόβολος. Περνάμε υπέροχα μαζί, παίζουμε, τραγουδάμε, κάνουμε τις τρέλες μας και πραγματικά μαθαίνω καθημερινά τόσα πράγματα από εκείνα. Τώρα, για τρίτο παιδάκι… όχι, ρε παιδιά! Μη μου βάζετε ιδέες. Είμαστε πάρα πολύ καλά οι τέσσερίς μας και αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σχέδιά μας. Βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ, γιατί ούτε το δεύτερο το είχαμε προγραμματίσει. Αλλά προς το παρόν είμαι ευτυχισμένη με τα τρία μου αγόρια, γιατί έχω και τον Βαγγέλη!

Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας σας. Τι συνέβη; Τι σας λείπει περισσότερο από εκείνον;

Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα και την οικογένειά μου… Ο μπαμπάς μου αντιμετώπιζε εδώ και αρκετό καιρό σοβαρά προβλήματα υγείας. Περάσαμε πολλές αγωνίες, μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές από το νοσοκομείο και, δυστυχώς, ήρθε αυτή η στιγμή που κανένα παιδί δεν είναι πραγματικά έτοιμο να αντιμετωπίσει. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να μην αναβάλλουμε τις στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να τους αγκαλιάζουμε, να τους λέμε πόσο τους αγαπάμε, γιατί ο χρόνος δεν είναι δεδομένος. Εγώ θα τον έχω πάντα μέσα μου.

govastiletto.gr -Κατερίνα Στικούδη: «Ο γιος μου ελέγχει τα ρούχα που φοράω»