Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA και μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο μικρών παιδιών, τη νέα της εκπομπή στην ΕΡΤ, αλλά και για την ιδέα που έχει ο σύζυγός της, Βαγγέλης Σερίφης, να κάνουν μαζί τηλεοπτική εκπομπή.

Σχετικά με το καθημερινό της πρόγραμμα, η Στικούδη ανέφερε: «Δεν τα προλαβαίνω όλα, είμαι μονίμως κουρασμένη. Μερικές φορές νιώθω σαν να έχω κλωνοποιηθεί, γιατί δίνω όλη μου την αγάπη και την ενέργεια σε όλα τα δημιουργικά πράγματα που κάνουμε. Παράλληλα, όμως, παίρνω δύναμη από τα παιδιά μου. Τα μωρά μου είναι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας για μένα. Γι’ αυτά είμαι τόσο δυνατή, και για μένα φυσικά, αλλά κυρίως για εκείνα».

Για τη νέα της εκπομπή στην ΕΡΤ, η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες περίπου τα εξωτερικά γυρίσματα, που είναι πολλά. Η θεματολογία μας θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Σίγουρα, αν νοιάζεσαι περισσότερο για το αποτέλεσμα παρά για τα νούμερα τηλεθέασης, ζεις πιο ήρεμα και λιγότερο αγχωμένα».

Όσο για την εκπομπή που θέλει ο σύζυγός της να κάνουν μαζί, η Κατερίνα Στικούδη δεν έδωσε λεπτομέρειες, αφήνοντας υποσχέσεις για το τι έρχεται στο μέλλον.

