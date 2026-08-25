Η Κατερίνα Στικούδη και ο σύζυγός της, Βαγγέλης Σερίφης συμπληρώνουν σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, οκτώ χρόνια κοινής πορείας. Το αγαπημένο ζευγάρι γιόρτασε την επέτειο του γάμου του στο χωριό μαζί με τα παιδιά του, κοινοποιώντας στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες.

Στην ανάρτησή τους, η οποία συνοδεύεται από στιγμιότυπα τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους, τον Βύρωνα και τον Νικόλα, έγραψαν: «8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άϋπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη».

Ο γάμος τους έγινε στις 25/8/2018 και η ευτυχία τους συμπληρώθηκε στο 100% με την έλευση των παιδιών τους, που αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

«Ίσως είμαι ρομπότ (γέλια). Υπάρχει καλή επικοινωνία και οργάνωση στο σπίτι μας με τον Βαγγέλη. Αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμός. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Κάνουμε σκυταλοδρομία κάθε μέρα και ευτυχώς αντέχει στην κούραση, επειδή πολλές φορές η αϋπνία θα φέρει και γκρίνια. Ωστόσο, είμαστε σε μια φάση που χαίρομαι πολύ, γιατί τα παιδάκια μου έχουν μπει σε μια σειρά όσον αφορά τον ύπνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να κοιμόμαστε κι εμείς καλά. Ο Βαγγέλης είναι πολύ υποστηρικτικός στο να κάνω όλα όσα μου αρέσουν κι εγώ από τη μεριά μου το ίδιο. Φυσικά, οι κύριοι πρωταγωνιστές στη ζωή μας είναι τα δύο μας παιδιά, ο Βύρωνας και ο Νίκος».

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DjRicoNevma (@djrico99)

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