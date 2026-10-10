Μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της φετινής νυχτερινής Αθήνας έκανε επίσημη πρεμιέρα, με το νέο Cabaret Dinner Show «BIJOUX» να υποδέχεται επί σκηνής την Κατερίνα Στικούδη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά για την Κατερίνα Στικούδη, καθώς ανέβηκε στο stage μόλις λίγες ημέρες μετά την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, Νίκου Στικούδη.

Παρά τη δύσκολη προσωπική στιγμή, η γνωστή τραγουδίστρια παρέδωσε μαθήματα επαγγελματισμού και ψυχικού σθένους. Με τη στήριξη των δικών της ανθρώπων και φορώντας ένα καθηλωτικό, λαμπερό σύνολο, μάγεψε το κοινό με την απαράμιλλη ενέργεια και τις επιτυχίες της.

govastiletto.gr -Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της