Η Κατερίνα Στικούδη διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές της εμφανίσεις με την υποκριτική.

Παράλληλα, η οικογενειακή της ζωή με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τους δύο γιους τους αποτελεί βασική προτεραιότητά της.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», με αφορμή τη συμμετοχή της στην καθημερινή σειρά «Μπλε Ώρες».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε με χιούμορ πως ο μεγαλύτερος γιος της έχει άποψη για τις ενδυματολογικές της επιλογές, φτάνοντας στο σημείο να την κάνει να αλλάζει ρούχα πριν από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η αντίδραση του γιου της στις εμφανίσεις της

Η Κατερίνα Στικούδη περιέγραψε πώς ο μικρός Βύρωνας παρατηρεί τις εμφανίσεις της και δεν διστάζει να της επισημάνει όσα θεωρεί ότι δεν του αρέσουν.

Όπως εξήγησε, κάποιες φορές επιλέγει να φύγει από το σπίτι με ένα σύνολο και να αλλάξει αργότερα, μέσα στο αυτοκίνητο, προκειμένου να αποφύγει τα σχόλια του γιου της.

«Ο μεγάλος μου γιος ελέγχει τι φοράω. Αλλάζω στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φεύγω με άλλα ρούχα από το σπίτι και αλλάζω μετά. Μου λέει ότι φαίνεται η κοιλιά μου, ή ότι όταν σκύβω κάτι φαίνεται. Αλλά, όταν μου λέει, “μαμάκα μου, όμορφη μαμά” εκεί τελειώνουν όλα», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Η ίδια αντιμετωπίζει με χιούμορ τις παρατηρήσεις του γιου της, δείχνοντας πως οι αυθόρμητες αντιδράσεις του αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους.