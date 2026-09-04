Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε καλεσμένη η Κατερίνα Στικούδη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Το είδωλό σου».

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, τον γάμο της με τον Βαγγέλη Σερίφη, αλλά και την εμπειρία της ως μητέρα δύο παιδιών.

Αναφερόμενη στη σχέση με τον σύζυγό της, η Κατερίνα Στικούδη αποκάλυψε πως σημαντικό ρόλο στη μεταξύ τους ισορροπία παίζει το γεγονός ότι ο ένας σέβεται τον προσωπικό χώρο και τις ανάγκες του άλλου.

«Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια και για τη μητρότητα, παραδεχόμενη πως όταν απέκτησε το πρώτο της παιδί πίστευε ότι θα μπορούσε να τα διαχειριστεί όλα μόνη της.

«Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν. Ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν», εξήγησε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, κατάλαβε πόσο απαραίτητη είναι η βοήθεια στην καθημερινότητα μιας μητέρας.

«Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά, είτε ένας άνθρωπος… Δεν τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Είναι δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά», σημείωσε.