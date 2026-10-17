Η Κατερίνα Στικούδη έδωσε συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό, με αφορμή τη συμμετοχή της στην καθημερινή σειρά «Μπλε Ώρες».

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις κριτικές και τα κακόβουλα σχόλια.

Είσαι ένα πρόσωπο που όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώνει πολλές κριτικές, θετικές και αρνητικές. Σε επηρεάζουν ακόμη;

Είμαι μαγνήτης, που λένε! Δεν θα πω το άλλο μισό… Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια. Έχω γίνει τσιμέντο πια.

Υπάρχουν, όμως, και κακόβουλα σχόλια. Αυτά δεν σε ενοχλούν;

Θα σου πω κάτι. Όταν δεν υπάρχουν πολλά τέτοια, αρχίζω να ανησυχώ μήπως κάτι δεν πάει καλά. Πιστεύω πολύ στη φράση “there is no bad publicity”. Όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου και αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, ξέρεις ότι σε κάποιους θα αρέσεις και σε άλλους όχι. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι δεδομένο.

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