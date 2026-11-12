Στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει κάποια στιγμή στη Eurovision αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη, κάνοντας μάλιστα μια χιουμοριστική σύγκριση με την πιθανότητα να συνεργαστεί κινηματογραφικά με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου η τραγουδίστρια δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τις φήμες που την ήθελαν στο παρελθόν να έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η απάντησή της για τη Eurovision και τον Γιώργο Λάνθιμο

Η Κατερίνα Στικούδη δεν θέλησε ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να διαψεύσει όσα είχαν ακουστεί για τις συγκεκριμένες συζητήσεις, απαντώντας με νόημα στη δημοσιογράφο: «Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα».

Στη συνέχεια, αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, σχολιάζοντας τις πιθανότητες να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision σε σχέση με μια ενδεχόμενη συνεργασία της με τον γνωστό σκηνοθέτη:

«Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο και να συμμετέχω σε μία ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision».

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