Στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής η Κατερίνα Στικούδη, συναντώντας τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια και παρουσιάστρια βρέθηκε στην εκπομπή με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, ενώ δεν παρέλειψε να απευθύνει μερικά ιδιαίτερα τρυφερά και ζεστά λόγια στην Ανθή Βούλγαρη.

«Σ’ αγαπάω πάρα πολύ! Σε ξέρω πολλά χρόνια, χαίρομαι για ό,τι έχεις καταφέρει γιατί δε σου χαρίστηκε τίποτα, έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες και σαν μανούλα είσαι καταπληκτική και μπράβο σου! Έπρεπε να τα πω αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη.

Στο τέλος της κουβέντας επανήλθε και είπε στην Ανθή Βούλγαρη: «Σε αγαπάω πάρα πολύ, το λέω με αγάπη. Είσαι πολύ δυνατή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ λέω σε όλες τις γυναίκες ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε».

govastiletto.gr – Ανθή Βούλγαρη: Αθώος ο σύζυγός της για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο