Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε σε έξοδο και μιλώντας στις κάμερες, ρωτήθηκε για τα σχόλια της Εύης Δρούτσα σχετικά με το σώμα της τραγουδίστριας Marseaux.

Η Στικούδη δεν δίστασε να απαντήσει, επισημαίνοντας ότι το 2026 δεν πρέπει να κρίνουμε ή να «ζυγίζουμε» τον κόσμο για την εμφάνισή του.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι όπως θέλει, να ντύνεται όπως θέλει και να ζυγίζει ό,τι θέλει, χωρίς να δέχεται κριτική. Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να «κουνήσει το δάχτυλο» σε κανέναν, καθώς κανείς δεν είναι αρμόδιος να ασκεί τέτοιου είδους έλεγχο.

Απαντώντας στις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα, που είχε σχολιάσει την εμφάνιση της Marseaux και είχε αναφερθεί στο σώμα της, η Στικούδη κάλεσε να σταματήσει η κριτική του σώματος και να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα.

