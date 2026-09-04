Ένα βίντεο από την προπόνησή της μοιράστηκε στο TikTok η Κατερίνα Στικούδη, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια επιχειρεί να σηκώσει 100 κιλά σε deadlift, καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσει την άσκηση και να το γιορτάσει. Η προσπάθειά της δίχασε τους ακολούθους της, καθώς άλλοι την αποθέωσαν για τη δύναμή της, ενώ άλλοι στάθηκαν σε τεχνικά λάθη κατά την εκτέλεση της κίνησης.

«Θηρίο μπράβο», «δυνατή η Κατερίνα, μπράβο», «Κατερίνα δεν παίζεσαι», «είσαι πολύ δυνατό κορίτσι» ήταν ορισμένα από τα επαινετικά σχόλια που έγραψαν στην Κατερίνα Στικούδη με κάποιον σχολιαστή να θυμάται το θρυλικό «κάτσε κάτω από τη μπάρα» που φώναζε ο Χρήστος Ιακώβου σε αρσιβαρίστες όπως ο Πύρρος Δήμας ή ο Βαλέριος Λεωνίδης.

Ωστόσο δεν έλειψαν και αυτοί που θέλησαν να τη συμβουλεύσουν με παρατηρήσεις για τη μηχανική της, εστιάζοντας στο ότι τα λάθη της μπορεί να της προκαλέσουν προβλήματα στη μέση.

«Έτσι όπως την κάνεις όλο το βάρος το τραβάει η μέση σου. Καλύτερα να στο δείξει ο γυμναστής γιατί θα πάθεις χοντρή ζημιά», «καλά προπονητή δεν έχεις?? όλο λάθος θα πας για μέση…», «άμα σηκώνεις έτσι την μπάρα σε λίγο καιρό θα χρειαστείς ορθοπεδικό», «χρειάζεται καλύτερη τεχνική στα πόδια, γιατί τα γόνατα κλείνουν προς τα μέσα!» ήταν ορισμένες από τις παρατηρήσεις στην Κατερίνα Στικούδη.

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