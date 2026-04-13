Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε για την κριτική που είχε δεχτεί στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, επισημαίνοντας ότι πλέον το κλίμα απέναντί της έχει αλλάξει αισθητά προς το καλύτερο.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», στην αρχή της πορείας της βρισκόταν συχνά στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων, με πολλούς να σχολιάζουν επικριτικά σχεδόν κάθε της επιλογή.

Σήμερα, ωστόσο, η Κατερίνα Στικούδη νιώθει πιο ελεύθερη να εκφράζεται και να κάνει όσα πραγματικά επιθυμεί, χωρίς τον ίδιο φόβο κριτικής.

Τόνισε μάλιστα πως, όταν κάτι της αρέσει, δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί σε κανέναν για τις επιλογές της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δουλειά της στην ERT, σχολιάζοντας ότι, αν και η τηλεθέαση έχει τη σημασία της, δεν αποτελεί τον απόλυτο παράγοντα πίεσης, κάτι που της επιτρέπει να απολαμβάνει περισσότερο τη δουλειά της χωρίς έντονο άγχος.

