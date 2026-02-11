Αν η λέξη «ανθεκτικότητα» είχε πρόσωπο, τότε αυτό θα ήταν σίγουρα το γελαστό, γεμάτο σπίθα πρόσωπο της Κατερίνας Βρανά. Η γυναίκα που το CNN κατέταξε στις κορυφαίες κωμικούς του πλανήτη και που το 2016 άγγιξε την κορυφή στο διαγωνισμό «Funniest Person in the World», σήμερα διανύει μια από τις πιο δημιουργικές και εξωστρεφείς περιόδους της καριέρας της.

Η στιγμή που η ζωή της σταμάτησε και ξανά ξεκίνησε

Τον Απρίλιο του 2017, η ζωή της Κατερίνας Βρανά άλλαξε ριζικά κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στη Μαλαισία. Μια σοβαρή λοίμωξη οδήγησε σε διάτρηση εντέρου και σηπτικό σοκ, με αποτέλεσμα η κωμικός να πέσει σε κώμα και να φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το θάνατο.

Όπως περιγράφει η ίδια με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η περιπέτεια αυτή της άφησε μόνιμες βλάβες στην κίνηση, την όραση και την ομιλία. Ωστόσο, με την αστείρευτη δύναμη της ψυχής της, κατάφερε να μετατρέψει αυτό το τραυματικό βίωμα σε υλικό για stand-up comedy, αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ δεν είναι απλώς επάγγελμα, αλλά ο απόλυτος μηχανισμός επιβίωσης.

Μετά από μια θριαμβευτική περιοδεία το καλοκαίρι του 2025 με το «Best Hits», η Κατερίνα επέστρεψε στις αθηναϊκές νύχτες με το Vranarama στο Shamone. Ένα show-γιορτή, όπου το stand-up συναντά τα party vibes, αποδεικνύοντας ότι το αμαξίδιο δεν είναι εμπόδιο, αλλά μέρος μιας νέας, ασταμάτητης δυναμικής.

Η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στο θέατρο

Η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παράσταση «Glorious: Η πιο φάλτσα σοπράνο που πέρασε απ’ τη γη» του Peter Quilter στο Θέατρο Ήβη αποτέλεσε ένα καλλιτεχνικό σταθμό, γεμάτο συναίσθημα. Υπό τη σκηνοθεσία της Θέμις Μαρσέλλου, η Κατερίνα Βρανά ενσάρκωσε την Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς, μια γυναίκα που λάτρευε τη μουσική κόντρα σε κάθε εμπόδιο.

Η παράσταση αυτή δεν ήταν απλώς μια κωμωδία, αλλά ένας ύμνος στην αυτοδιάθεση, με τους δύο πρωταγωνιστές να μιλούν ανοιχτά για την αναπηρία και την ορατότητα, συγκινώντας το κοινό με τη μοναδική χημεία τους.

Το νέο της κεφάλαιο: Eurovision 2026

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε με την ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον Εθνικό Τελικό «Sing for Greece 2026». Η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα, αναλαμβάνουν την παρουσίαση της διοργάνωσης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», τόνισε με το χαρακτηριστικό χιούμορ της: «Το ότι είμαι ανάπηρη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω την Eurovision». Η παρουσία της στη σκηνή της φετινής Eurovision αποτελεί μια ηχηρή νίκη για την ορατότητα των ΑμεΑ στην ελληνική τηλεόραση, καταρρίπτοντας στερεότυπα δεκαετιών.

«Μία; Έχω άπειρες αναπηρίες! Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο… Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα στο να… και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος».

Η μάχη της με τα στερεότυπα

Παρά την επιτυχία, η ίδια παραμένει αφοπλιστικά ειλικρινής για τις προκλήσεις. Σε συνέντευξή της στο «BeWell» podcast της Χριστίνας Μπόμπα, εξομολογήθηκε ότι την αντιμετωπίζουν συχνά ως «αντικείμενο λύπησης» λόγω της ομιλίας της, ξεκαθαρίζοντας ότι ο οίκτος είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να την λυγίσει.

«Έχω βρεθεί σε μέρη που δεν γνωρίζουν καθόλου, όχι μόνο ποια είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε πως εάν και ανάπηρη εγώ ζω κανονική ζωή. Οπότε μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη, λόγω της ομιλίας μου, αισθάνομαι φτιαγμένη από γυαλί και με βλέπουν και ως αντικείμενο λύπησης που με εκνευρίζει γιατί η λύπηση και ο οίκτος είναι πάρα πολύ περίεργα συναισθήματα», είπε η Κατερίνα Βρανά καλεσμένη στο podcast «BeWell» της Χριστίνας Μπόμπα.

Τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποίησε μια μεγάλη παράσταση στο θέατρο Κολοσσαίον της Θεσσαλονίκης, για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων.

Η Κατερίνα Βρανά αποκάλυψε τη σημαντική βελτίωση στην ομιλία της, αστειευόμενη ότι μέχρι πρόσφατα ακουγόταν «σαν μαστουρωμένη».

Τον Απρίλιο του 2025 γιόρτασε 8 χρόνια από τη μέρα που κέρδισε τη μάχη της με τη σηψαιμία, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι κάθε μέρα είναι ένα δώρο.

Η Κατερίνα Βρανά δεν είναι απλώς μια κωμικός. Είναι το απόδειξη ότι το χιούμορ είναι το πιο ισχυρό όπλο επιβίωσης.

