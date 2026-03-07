Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», και αναφέρθηκε στο φημολογούμενο γάμο της Φαίης Σκορδά, στον καυγά της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, και στην Ελένη Μενεγάκη.

Αρχικά, η Κατερίνα Ζαρίφη είπε: «Κάθε φορά που τη ρωτάμε με τον Ουγγαρέζο, κάνει τον Κινέζο. Όλο γέλια και κακό, αλλά δεν είπε μια φορά, “παιδιά, όντως είστε καλεσμένοι”. Δεν θα μας καλέσει. Είτε μας καλέσει, είτε όχι, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βρίσκεις μια ισορροπία στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή, όλα κυλάνε πολύ πιο ωραία…».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στον on air καυγά που είχε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Πρώτη φορά είδα σε site τον καβγά μου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ήταν και ωραίο σαν εμπειρία. Δε με είχα δει σε ένταση ξανά. Με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό γιατί ο Δημήτρης, δεν είναι απλά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για μένα. Είναι ο Δημήτρης μου, ο αγαπημένος, είναι φίλος μου. Και γι’ αυτό είναι κάτι που λύθηκε και πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είμαστε μια κλασική ελληνική οικογένεια, όπως νομίζω ότι είναι και όλες οι ομάδες. Είναι πραγματικότητα αυτό. Κάπου διάβασα ότι ήταν στημένο. Σας ορκίζομαι, δε θα στήναμε ποτέ καβγά με τον Δημήτρη. Οι ποιότητές του τον ξεχωρίζουν τον Δημήτρη. Είναι ένας εκρηκτικός άνθρωπος, αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον του και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον αγαπώ».

Για το τηλεοπτικό μέλλον της, η Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε: «Δεν έχω συμβόλαιο για του χρόνου. Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα προς το παρόν. Είναι μια ωραία συνθήκη το “Buongiorno”».

Τέλος, η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για την Ελένη Μενεγάκη, λέγοντας: «Η Ελένη Μενεγάκη μου λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Είναι μια σταρούμπα. Πάει κομμωτήριο, λούζεται και γίνεται θέμα σε 85 site. Μου λείπει από την τηλεόραση».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Κατερίνα Ζαρίφη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της, Παναγιώτη Σιαφάκα – «Δεν θα γίνει γάμος με νυφικά και τέτοια»