Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με ψεύτικο υλικό που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφερε στο «Buongiorno».

Η ίδια αποκάλυψε, το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, ότι έπειτα από δηλώσεις της την πιθανότητα να υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική, επιτήδειοι δημιούργησαν μια παραποιημένη φωτογραφία όπου εμφανίζεται μαζί με ένα μικρό αγοράκι.

Η Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε: «Χθες έπεσα θύμα του ΑΙ. Προχθές συζητούσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία… Βγήκε αυτή η φωτογραφία με το παιδί που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει. Αρχίζω να λαμβάνω συγχαρητήρια από κάποιους για το παιδί που υιοθέτησα, αλλά άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση από κάποιους που υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι.

Το λέω και ανατριχιάζω. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά χθες. Ήμουν στην πρόβα του θεάτρου και διαλύθηκα ψυχολογικά. Τρελάθηκα με τα ρατσιστικά σχόλια».

