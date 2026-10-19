Για την τηλεοπτική της συνεργασία με την Ιωάννα Μαλέσκου, τον ανταγωνισμό στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή Happy Day.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν, σχολίασε τις αλλαγές στον χώρο της τηλεόρασης και αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τον σεφ Παναγιώτη Σιαφάκα.

Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να παντρευτεί.

Η συνεργασία με την Ιωάννα Μαλέσκου και ο ανταγωνισμός με τη Φαίη Σκορδά

Η Κατερίνα Ζαρίφη δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία της εκπομπής, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την απασχόλησε ποτέ το γεγονός ότι η Ιωάννα Μαλέσκου λέει την πρώτη καλημέρα.

«Μέχρι στιγμής η χρονιά έχει δώσει καλά δείγματα, μου αρέσει η εκπομπή. Η τηλεόραση νομίζω ότι έχει μπει σε εποχή μνημονίου, είναι μια χρονιά συντήρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ήταν εξαρχής σαφές ποιος θα είχε τον πρώτο λόγο στην έναρξη της εκπομπής και η ίδια δεν μπήκε στη διαδικασία να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό. Τόνισε, μάλιστα, ότι η παρουσία κάθε επαγγελματία κρίνεται τελικά από το ενδιαφέρον που καταφέρνει να δημιουργήσει στο κοινό.

Σχετικά με την επιστροφή της Φαίης Σκορδά στην τηλεόραση, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της, επισημαίνοντας πως θα ήταν άδικο να μείνει εκτός τηλεοπτικού τοπίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για εξέλιξη και βελτίωση.

«Δεν με ευχαριστεί να ανταγωνίζομαι τη Φαίη Σκορδά στην εκπομπή, αλλά το Σαββατοκύριακο γίνεται ξανά μια πολύ ενεργή ζώνη», δήλωσε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην απώλεια των 18 κιλών, σχολιάζοντας με το γνώριμο χιούμορ της τις διατροφικές στερήσεις που έχει χρειαστεί να κάνει το τελευταίο διάστημα.

«Δεν θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου»

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Σιαφάκα, αποκαλύπτοντας πως είναι ερωτευμένη και αισθάνεται πολύ όμορφα στο πλευρό του.

Παρότι τα διαφορετικά επαγγελματικά ωράρια δεν τους επιτρέπουν πάντα να περνούν μαζί όσο χρόνο θα ήθελαν, η ίδια τόνισε πως σημασία έχει να χαίρεσαι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου.

«Στα προσωπικά μου είμαι πολύ καλά, δεν συμβαδίζουν πάντα τα ωράρια. Το να βλέπεις τον σύντροφό σου και να χαίρεσαι που έχεις αυτό τον άνθρωπο δίπλα σου, να λες “μ’ αρέσει, είμαι ερωτευμένη”, από μόνο του δημιουργεί ένα πάθος», ανέφερε.

Όσο για το ενδεχόμενο γάμου, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη, καθώς δεν έχει φανταστεί ποτέ τον εαυτό της με νυφικό.

«Δεν θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου, όχι! Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό, μόνο με σμόκιν», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

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Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Πρεμιέρα με την Κατερίνα Ζαρίφη στο Open