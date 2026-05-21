Κατερίνα Ζαρίφη: Η αποκάλυψη της παρουσιάστριας για τη φετινή Eurovision – «Δεν ξέρω αν κάνει να το πω»

Η Κατερίνα Ζαρίφη προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, σε μια αποκάλυψη στο «Buongiorno» του Mega, σχετικά με τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα που έφερε φέτος η Eurovision στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η δημόσια τηλεόραση, τα κέρδη από τη φετινή διοργάνωση άγγιξαν τις 675.324,88 ευρώ, σημειώνοντας τεράστια αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι κατά την επιστροφή της ελληνικής αποστολής από τη Βιέννη, βρέθηκε μπροστά σε μια συζήτηση ανθρώπων της δημόσιας τηλεόρασης, από την οποία κατάλαβε πως υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση για τα οικονομικά αποτελέσματα της φετινής συμμετοχής.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλετε να σας πω ένα μικρό παρασκήνιο; Τώρα, δεν ξέρω αν κάνει να το πω, αλλά θα το πω. Έτυχε να είμαι μπροστά. Είδα να περνάει ο πρόεδρος της ΕΡΤ, όταν γυρίζαμε από τη Βιέννη, και άκουσα μια κουβέντα που είπε ότι “με τον ισολογισμό είμαστε υπέρ ευχαριστημένοι”».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι το κλίμα στους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης ήταν ιδιαίτερα θετικό, παρά τη 10η θέση που κατέκτησε ο Akylas στο φετινό διαγωνισμό.

Τέλος, η παρουσιάστρια είπε στον αέρα της εκπομπής: «Ήταν χαμογελαστοί σε σχέση με τα έσοδα δηλαδή, σε αντίθεση με τη θέση. Φάνηκε ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι και ότι το μέλλον δείχνει ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη επένδυση στο κομμάτι Eurovision, είναι κάτι που θα γίνει θεσμός».

