Η Κατερίνα Ζαρίφη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον διακεκριμένο σεφ, Παναγιώτη Σιαφάκα. Το ζευγάρι είναι μαζί τέσσερα περίπου χρόνια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει αποφύγει οποιαδήποτε κοινή δημόσια εμφάνιση, με την παρουσιάστρια να διατηρεί πάντα μια διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν μπορώ να πω ότι ζούμε σαν παντρεμένοι. Δεν θα γίνει γάμος με νυφικά και τέτοια, θα κάνουμε το γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη, δείχνοντας ότι όχι μόνο είναι μαζί, αλλά η σχέση τους πηγαίνει απ’ το καλό στο καλύτερο.

Όπως παραδέχτηκε η Κατερίνα Ζαρίφη, η σχέση της με τα νυφικά δεν ήταν ποτέ καλή: «Δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου με νυφικό. Πρώτη φορά το έβαλα για εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και έβγαλα καντήλες».

Η παρουσιάστρια δήλωσε «σχεσάκιας»: «Είμαι καρά-σχεσάκιας, είμαι πολύ υπέρ να γίνει αδίκημα η απιστία, έστω και πλημμέλημα, να έχω δικηγόρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν απιστώ. Όταν έχεις κάτι δίπλα σου, γιατί να το βρομίζεις και να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά, ενώ μπορείς να είσαι μόνος σου και να το κάνεις».

Η Κατερίνα Ζαρίφη περιέγραψε με χιούμορ μια «παρακολούθηση» που είχε κάνει για μια σχέση της, παρέα με τον Παύλο Σταματόπουλο: «Έτυχε μια φορά να παρακολουθήσουμε μια σχέση μου, πήγαμε με μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά. Έψαχναν έναν κακοποιό την ίδια περίοδο και έρχονται άνθρωποι της δουλειάς, νόμιζαν ότι τον βρήκαν. Κατάλαβαν ότι είμαστε απλά χαζοί και μας άφησαν».

