Το «Bring your trauma», το νέο concept album της Katerine Duska, που κυκλοφορεί από την Panik Records στις 27 Νοεµβρίου 2026, έρχεται στη σκηνή του Fuzz Live Music Club στις 3 Δεκεµβρίου, στις 8:30 το βράδυ, σε ένα ξεχωριστό live event, σε παραγωγή της Front Stage.

Με αφετηρία τη σύγχρονη εµµονή µε το τραύµα, την ψυχοθεραπεία και την αυτοανάλυση, η Katerine Duska δηµιουργεί ένα µουσικό σύµπαν γεµάτο αντιφάσεις, αυτοσαρκασµό, έντονα συναισθήµατα και αιχµηρό κοινωνικό σχολιασµό.

Με επιρροές από τη dance pop και alt pop των late ’90s και early ’00s, το «Bring Your Trauma» συνδυάζει pop αισθητική, νοσταλγία και σύγχρονο club ήχο, σε µια µουσική πρόταση µε ξεχωριστή ταυτότητα. Η παρουσίαση του album στο Fuzz αποκτά έναν ιδιαίτερο θεατρικό χαρακτήρα, µε ένα δωµάτιο ψυχοθεραπείας να γίνεται το σκηνικό µιας απρόβλεπτης µουσικής και οπτικής εµπειρίας.

Με live µπάντα, δυναµικό φωτισµό, εντυπωσιακά visuals, ιδιαίτερα κοστούµια και χορευτές, η Katerine Duska δηµιουργεί ένα πολυδιάστατο show µε έντονη σκηνική δράση και ανατροπές, που κορυφώνεται σταδιακά σε ένα µεγάλο dance party και ένα συλλογικό rave. Γιατί στο σύµπαν του «Bring Your Trauma» η χαρά γίνεται επιλογή, στάση και τρόπος απελευθέρωσης.

Bring your trauma. Leave your inhibitions at the door.

3 Δεκεµβρίου | Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος)

Εισιτήρια: www.more. com

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