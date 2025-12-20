Κατέρρευσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος: «Μου είπαν ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο με προσωπικές μου στιγμές»

Το κλίμα στο «Ραντεβού το ΣΚ» ήταν φορτισμένο, όταν ο Στέφανος Παπαδόπουλος μίλησε για τη μήνυση που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη 18/12 εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις.

Ο Stef εξομολογήθηκε, φανερά φορτισμένος: «Όταν βλέπω τον Γιώργο Μαζωνάκη, μου έρχονται αναμνήσεις από αυτά που βίωσα. Θέλω να έρθει μπροστά μου να μου πει ότι είμαι ψεύτης», ενώ περιέγραφε το πώς άλλαξε η συμπεριφορά απέναντί του και η απόσταση που δημιουργήθηκε γύρω του όταν είπε στους συναδέλφους του ότι θέλει να κάνει καταγγελία.

Ο ίδιος πρόσθεσε, ξεσπώντας σε δάκρυα: «Εκείνο το χρονικό διάστημα είχα πει ότι θα μιλήσω και μαθεύτηκε. Με απομάκρυναν. Τρόμαξα λίγο. Οι γονείς μου δεν ήξεραν τίποτα». Η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη, που η παρουσιάστρια Ιωάννα Μαλέσκου σηκώθηκε από τη θέση της για να τον αγκαλιάσει, προσφέροντάς του on air μια στήριξη.

Επίσης, ο Stef μοιράστηκε τα λόγια που είχε ακούσει τότε: «Μου είχαν ξαναπεί “Πρόσεχε τι λες, γιατί ο Γιώργος δεν θα σε ξαναφήσει να δουλέψεις”». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ποια θα είναι ηθική δικαίωση για εκείνον: «Για μένα ηθική δικαίωση είναι κανένα παιδί να μη χρειαστεί να περάσει από κάποιο κρεβάτι, για να διεκδικήσει τα όνειρά του».

Τέλος, ο Στέφανος Παπαδόπουλος είπε: «Έχω διαβάσει ότι με έβαλαν να κάνω την καταγγελία και είναι πολύ προσβλητικό και είναι σαν να μου λένε ότι δεν έχω προσωπικότητα. Αν ήθελα τα χρήματα, θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν για να μη μιλήσω. Δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Μου είπαν να ξεκινήσω και να συνεργάζομαι με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Περιμένω ο κόσμος να μην κρίνει όταν δεν γνωρίζει και να μην τοποθετούνται. Μου είπαν ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο με προσωπικές στιγμές μου».

