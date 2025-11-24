Ο Γιώργος Τσαλίκης ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Χρήστου Κούτρα και παραχώρησε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα.

Ειδικότερα, όταν ο Γιώργος Τσαλίκης ρωτήθηκε ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο θα έκανε mute, ο ίδιος απάντησε: «Για μια εβδομάδα θα έσβηνα από τα media τον Λιάγκα. Θα τον έκανα mute μια εβδομάδα. Δεν μπορώ, κάθε μέρα κάτι λέει. Για να μου λείψει, δεν έχω κάτι προσωπικό».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε πως η σχέση ανάμεσα σε εκείνον και τον γνωστό παρουσιαστή είναι καλή: «Τα έχουμε πάρα πολύ καλά, θα τον εξαφάνιζα όμως για μία εβδομάδα. Θα του έλεγα, πάρε το σκάφος, πήγαινε σάρωσε το Αιγαίο για μια εβδομάδα να μη σε βλέπω για να μη σε ακούω, να μη μου λείψει. Κάθε μέρα ένα θέμα».