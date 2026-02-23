Η Katherine Heigl επέλεξε να αποχαιρετίσει τον Eric Dane με μια ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση στα social media.

Η Katherine Heigl είχε συνεργαστεί με τον Eric Dane στη σειρά «Grey’s Anatony» και ανέφερε ότι ο λόγος που «βασανίστηκε» αφορά στο γεγονός πως δεν αισθάνεται άνετα να πενθεί δημόσια.

Ωστόσο, η ίδια εξηγεί πως δεν ήθελε να φαίνεται πως αδιαφορεί για το θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 53 του μετά από μια σκληρή μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

«Βασανίστηκα για μέρες με το αν θα κάνω αυτή την ανάρτηση. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα να πενθώ δημόσια. Μοιράζομαι τα δάκρυά μου, τις ιστορίες μου και τις αναμνήσεις μου με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου και, τις περισσότερες φορές, τα μοιράζομαι μόνο με τον ουρανό. Όμως, αυτή η σιωπή συχνά μπορεί να μοιάζει με αδιαφορία – κάτι που δεν θα μπορούσα να δεχτώ σε αυτή την περίπτωση. Rebecca, Billie, Georgia… Υπάρχουν τόσο λίγα, αν τελικά υπάρχει οτιδήποτε, που μπορεί να πει κανείς για μια τόσο τραγική απώλεια όπως η δική σας.

Όλα τα “συλλυπητήριά μου” και τα “οι προσευχές μου είναι μαζί σας” ακούγονται κάπως κούφια μέσα σε τόσο πόνο και θλίψη. Γι’ αυτό θα πω το μόνο πράγμα που μου έχει φέρει ποτέ γαλήνη όταν έχω χάσει κάποιον που αγαπώ. Είναι το ποίημα του Robert Frost “Nothing Gold Can Stay”, το οποίο έχω χαραγμένο στο σώμα μου με το γραφικό χαρακτήρα των γονιών μου, για να μη ξεχάσω ποτέ ότι η χρυσή στιγμή άξιζε», γράφει στη λεζάντα.

Στη συνέχεια, παρέθεσε τους στίχους του ποιήματος: «”Το πρώτο πράσινο της φύσης είναι χρυσαφί, η πιο δύσκολη απόχρωση να κρατηθεί. Το πρώτο της φύλλο είναι ένα λουλούδι· μα μόνο για μια ώρα. Ύστερα το φύλλο γίνεται απλώς φύλλο. Έτσι η Εδέμ βυθίστηκε στη θλίψη, έτσι η αυγή παραχωρεί τη θέση της στη μέρα. Τίποτα χρυσό δεν μένει”» και κατέληξε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το “χρυσαφί” του Έρικ και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που μπόρεσα να λουστώ στο φως του, έστω και για μια σύντομη στιγμή. Σας ευχαριστώ που τον μοιραστήκατε μαζί μας.

Καλό σου ταξίδι, παλιέ μου φίλε… στην επόμενη μεγάλη σου περιπέτεια».

Η Katherine Heigl μίλησε και στο E! News για την απώλεια του ηθοποιού, αναφέροντας: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν συγκλονιστικές. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χρησιμοποιούσα τον όρο “ήταν” για εκείνον, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ. Και το μισώ. Ο Έρικ είχε καρδιά από χρυσάφι.

Το χιούμορ του και, κυρίως, το γέλιο του ήταν μεταδοτικά. Ήταν ένας βαθιά ευφυής άνθρωπος που μπορούσε να κρατήσει μια φιλοσοφική συζήτηση για ώρες, ακόμα κι ενώ βρισκόμασταν στο πλατό των γυρισμάτων».

Δείτε την ανάρτησή της:

