Μία από τις πιο έντονες στιγμές της χθεσινής βραδιάς, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) χάρισε η Έλενα Τοπαλίδου, ανεβαίνοντας στη σκηνή του MadWalk 2026. Η έμπειρη χορεύτρια και ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ένα καλλιτεχνικό act προς τιμήν του Κωνσταντίνου Ρήγου, ο οποίος παρέλαβε φέτος το βραβείο MadWalk of Fame για τη μακρόχρονη συμβολή του στην τέχνη, τη σκηνοθεσία και τη μόδα.

Σύμφωνα με τα πρώτα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων και ο Άρης Καβατζίκης, η σκηνική της παρουσία ξεχώρισε. Η Έλενα Τοπαλίδου εμφανίστηκε με εφαρμοστή χρυσαφί ολόσωμη φόρμα και πλούσιο κοραλί ύφασμα που κινείτο θεατρικά πίσω της, πλαισιωμένη από έντονο, εικαστικό μακιγιάζ και σκηνική σιγουριά, προσδίδοντας στη εμφάνισή της χαρακτήρα ολοκληρωμένης performance.

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Το συγκεκριμένο act, με τίτλο «A lifetime through his eyes», αποτέλεσε μια αναδρομή στην πορεία και την αισθητική του Κωνσταντίνου Ρήγου, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό του βραβείο από τα χέρια της Σμαράγδας Καρύδη σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της διοργάνωσης.

Στη σκηνή, εκτός από την Έλενα Τοπαλίδου, παρέλασε μια πλειάδα αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών και καλλιτεχνών που έχουν συνεργαστεί και συνδεθεί στενά μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν η Μαρία Ναυπλιώτου, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ιωάννα Παππά, η Τζένη Θεωνά, η Άλκηστις Πουλοπούλου, η Μέλια Κράιλινγκ, καθώς και οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Κωνσταντίνος Ασπιώτης και Στέλιος Ιακωβίδης.

Η νέα σελίδα στην προσωπική ζωή της Έλενας Τοπαλίδου

Μετά τον πολύκροτο χωρισμό της από τον Νίκο Κουρή, έπειτα από 18 χρόνια κοινής πορείας και έναν γάμο που απασχόλησε έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, η Έλενα Τοπαλίδου φαίνεται πως έχει βρει ξανά τις ισορροπίες της και πατάει γερά στα πόδια της. Η ίδια πέρασε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναζήτησης και δημόσιας έκθεσης, έχοντας παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της πως χρειάστηκε χρόνο για να διαχειριστεί όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν γύρω από το όνομά της, αλλά και να κλείσει οριστικά έναν μεγάλο κύκλο ζωής.

Σήμερα, η απόλυτη προτεραιότητά της παραμένει ο γιος της, Πέτρος, με τον οποίο διατηρεί έναν βαθύ και ουσιαστικό δεσμό, ενώ ταυτόχρονα διοχετεύει όλη της τη δημιουργική ενέργεια στο θέατρο, τον χορό και τον κινηματογράφο.

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