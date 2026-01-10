Η Κάτια Δανδουλάκη φέρεται να είναι ενοχλημένη με τη σελίδα των θαυμαστών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Όλα ξεκίνησαν με την κίνηση του fan club να αποχαιρετήσει δημόσια τον Χρήστο Πολίτη μέσα από δημοσιεύσεις. Αρκετοί θεώρησαν ότι οι αναρτήσεις είναι της Κάτιας Δανδουλάκη, δεδομένου ότι στη σελίδα δεν αναγραφόταν πως το εν λόγω προφίλ είναι σελίδα θαυμαστών.

Όπως ειπώθηκε στον αέρα του Open, η Κάτια Δανδουλάκη επικοινώνησε με τους διαχειριστές της σελίδας και εξέφρασε την ενόχλησή της.

Πλέον, στο βιογραφικό της σελίδας γίνεται ξεκάθαρο ότι ο λογαριασμός αυτός δεν ανήκει στην Κάτια Δανδουλάκη: «ΠΡΟΣΟΧH. Σελίδα αγάπης και θαυμασμού για την Κάτια. Δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από FANS. Δεν υπάρχει επίσημη συνεργασία ή συμμετοχή της ίδιας».

govastiletto.gr – Κάτια Δανδουλάκη: «Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή – Είναι το σπίτι και η αγάπη μου»