Η Κάτια Δανδουλάκη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «Τετ-α-Τετ» και στον Τάσο Τρύφωνος το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, κάνοντας αναδρομή στη ζωή της και στα σημαντικά κεφάλαια των σχέσεών της.

Μεταξύ αυτών, ξεχωριστή θέση είχε ο Μάριος Πλωρίτης, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για 32 χρόνια και τον θεωρεί τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της.

«Ο Μάριος Πλωρίτης ήταν η σχέση της ζωής μου. Ήταν μεγάλος έρωτας και δάσκαλος. Λάτρευε την αυτονομία μου και εγώ τη δική του. Θαύμαζε την ψυχή μου, και αυτό είναι που δίνει διάρκεια σε μια σχέση», ανέφερε η ηθοποιός.

Πρόσθεσε πως οι 20 εκείνοι χρόνοι ήταν δύσκολοι, αλλά έζησαν την εμπειρία με σεβασμό και κατανόηση: «Εκείνα τα χρόνια ζούσαμε σαν να ήμασταν τρία άτομα, με τη γυναίκα του που υπέφερε πολύ. Ήταν μέρος της οικογένειάς μου».

Η Κάτια Δανδουλάκη αναφέρθηκε και στον Νίκο Γαλανό, με τον οποίο είχε σχέση σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής του ηθοποιού. «Με τον Νίκο χωρίσαμε κάτω από αγαπησιάρικες συνθήκες. Ο αρραβώνας μας δεν έγινε γάμος, γιατί χωρίσαμε γρήγορα. Ήταν η πρώτη μου σχέση και η φιλία μας κράτησε μέχρι το τέλος», είπε.

Με τις εξομολογήσεις της, η ηθοποιός δίνει μια βαθιά εικόνα της ζωής της, της αγάπης, του σεβασμού και της φιλίας που συνόδευσαν σημαντικά κεφάλαια της προσωπικής της πορείας.

