Τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, η Κάτια Νικολαΐδου επέστρεψε στο προσκήνιο της δημοσιότητας μέσα από μια είδηση που προκάλεσε συγκίνηση. Η διαδικασία της εκταφής της αγαπημένης ηθοποιού ολοκληρώθηκε, ενώ έγινε γνωστή και η απόφαση της οικογένειάς της σχετικά με την τύχη των οστών της.

Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από ανάρτηση στενής φίλης της ηθοποιού στο TikTok, η οποία κατά καιρούς μοιράζεται στιγμές και φωτογραφίες από τη σχέση και τις αναμνήσεις τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η οικογένεια επέλεξε μετά την εκταφή να τοποθετηθούν τα οστά της στο λεγόμενο «χωνευτήρι», τον κοινόχρηστο χώρο που υπάρχει στα κοιμητήρια για τη συγκέντρωση των οστών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πρόκειται για ένα ειδικό κοινόχρηστο χώρο εντός των κοιμητηρίων, όπου συγκεντρώνονται τα οστά μετά την εκταφή, όταν δεν επιλέγεται η ατομική φύλαξή τους.

Η αποκάλυψη προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την ηθοποιό και να θυμούνται τη διαδρομή της.

Ο Δημήτρης Στρέπκος, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την ηθοποιό, μίλησε στο «Πρωινό» με συγκίνηση για την απώλειά της, εξηγώντας ότι για τους ανθρώπους που την είχαν στην καθημερινότητά τους ο χρόνος δεν έχει καταφέρει να απαλύνει τον πόνο.

«Για εμάς που τη ζούσαμε και τη ζούμε ουσιαστικά με όλο αυτό, δεν είναι τρία χρόνια, είναι σαν να έγινε χθες. Ακόμα είναι πολύ νωπό. Είναι δύσκολο. Όταν έχεις μια σχέση ζωής με έναν άνθρωπο, δεν είναι όταν γίνεται το γεγονός το άσχημο. Συνεχίζει να υπάρχει, ξέρεις, μέσα στη μνήμη σου. Είναι λίγο σκληρό αυτό το πράγμα όλο. Ακούω τη φωνή της, τη βλέπω στις ταινίες της, στα σίριαλ, ακούω τα ηχητικά μηνύματα, εγώ κρατάω την Κάτια ζωντανή καθημερινά. Κρατάω ζωντανή την ανάμνηση. Έγινε εκταφή σύμφωνα με όσα ήθελε η οικογένεια. Όπως ήθελε ο Τάκης και η μαμά της. Είναι ένα καθαρά οικογενειακό θέμα αυτό, ξέρεις δηλαδή, είδα κάτι που με στεναχώρησε χθες, κάτι δημοσιεύματα που βγήκαν με στεναχώρησαν, αλλά επειδή έχω μιλήσει με την οικογένεια, είναι καθαρά δική τους υπόθεση.

Δεν είναι δική μας θέση, ως φίλοι, να αποφασίσουμε. Η οικογένεια έχει τον λόγο και σέβομαι ό,τι αποφασίσει, ακολουθώντας τη στάση της. Τους εκτιμώ πολύ και θεωρώ πως έπραξαν ό,τι πίστευαν οι ίδιοι ότι ήταν καλύτερο. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε αυτό το θέμα κλπ., όμως με στενοχώρησε. Όπως σου λέω, με πείραξε να διαβάζω τέτοιες ειδήσεις για έναν άνθρωπο τόσο κοντινό μου. Η μητέρα της, ο αδελφός της και η ανιψιά της είναι υπέροχοι, ζεστοί και ανθρώπινοι άνθρωποι. Μιλάμε συχνά και μέσα από αυτούς έχω μια εικόνα της Κάτιας όπως ήταν. Είναι ό,τι μου έχει μείνει από την Κάτια», δήλωσε ο Δημήτρης Στρέπκος.

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