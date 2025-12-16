Σε μια εξομολόγηση από καρδιάς προχώρησε η Κάτια Ταραμπάνκο στην κάμερα του “Happy Day”, ανοίγοντας τις πόρτες του σπιτιού της στη Χριστιάνα Κοχλατζή. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η προσωπική της ζωή πήρε νέα τροπή, καθώς αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση με τον σύντροφό της, λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Πλέον, όπως τόνισε, η φιλοσοφία της έχει αλλάξει ριζικά, θέτοντας ως μοναδική προτεραιότητα την αυτοφροντίδα και τον εαυτό της.

«Επέστρεψα στο σπίτι μου μετά τον χωρισμό. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, συμβαίνουν αυτά στη ζωή», ανέφερε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο.

Και πρόσθεσε: «Υπήρχε ένα βήμα στη σχέση μας, δεν εξελίχθηκε και για αυτό και γύρισα στο σπίτι μου. Από τον Σεπτέμβριο βιώνω μια αναγεννησιακή περίοδο. Άλλα τρόπο προσέγγισης στις σχέσεις. Άρχισα να αφουγκράζομαι εμένα. Δεν θέλω να εξαρτιέμαι από κάνενα άνθρωπο για τα δικά μου συναισθήματα. Στις περισσότερες σχέσεις μου αυτό έκανα.

H ψυχολόγος μου μού είπε ότι έκανα συνεξαρτητικές σχέσεις. Το γύρισα όλο ανάποδα. Κοιτάζω να με κάνω μόνη μου χαρούμενη. Χώρισα γιατί κοίταξα τον εαυτό μου. Συνειδοτοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πριν δημιουργήσω οικογένεια».

Κλείνοντας, η ίδια μίλησε και για τη συμμετοχή της στην ποδοσφαιρική εκπομπή του Open, Grande League, λέγοντας: «Παίζω μπάλα λοιπόν. Είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω κάνει στη ζωή μου. Σχολιάζω χωρίς να με νοιάζει αν θα με σχολιάζει κάποιος την άλλη μέρα».

