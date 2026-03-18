Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για την προσωπική της ζωή μετά τον πρόσφατο χωρισμό της.

Η ίδια αναφέρθηκε στη διαδρομή της από το GNTM μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως η πειθαρχία είναι βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς της και την έχει βοηθήσει να προσαρμόζεται στις δυσκολίες.

Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε ότι ο χωρισμός της αποτέλεσε ένα μεγάλο turning point: «Ήταν σαν να έκλεισε ένα βιβλίο και να άνοιξε ένα καινούργιο. Συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ταιριάζαμε στη νοοτροπία με τον άνθρωπο. Εγώ έχω άλλες αρχές».

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν είχε έντονη την ανάγκη να ανήκει κάπου και να νιώθει αποδοχή μέσα από μια σχέση, κάτι που πλέον έχει αλλάξει σημαντικά στη ζωή της.