Η Κάτια Ταραμπάνκο, πρώην παίκτρια του «GNTM», μίλησε για τον γάμο και τις προσωπικές της αναθεωρήσεις σχετικά με την ευτυχία και τις σχέσεις, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό» τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

ίδια εξήγησε ότι πλέον δεν θεωρεί τον γάμο απαραίτητο για την προσωπική της ολοκλήρωση.

«Ο γάμος είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι το όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα», δήλωσε. Τόνισε πως η ευτυχία πηγάζει πρώτα από τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι από τον σύντροφο: «Γύρισα τον καθρέφτη σε εμένα και είδα πόσο ωραία περνάω. Είναι όμορφο να μην είσαι μόνος, αλλά με κάποιον που σε σπρώχνει μπροστά».

Παράλληλα, η Κάτια αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που εκτιμά σε έναν άντρα, αλλά και σε εκείνα που την απογοητεύουν. Όπως είπε: «Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει γερά στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια. Αντίθετα, με ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό».

Με αυτά τα λόγια, η Κάτια Ταραμπάνκο δείχνει ότι η προσωπική εξέλιξη και η ειλικρίνεια στις σχέσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία για εκείνη από τις παραδοσιακές κοινωνικές προσδοκίες.

Govastiletto.gr – Κάτια Ταραμπάνκο: Χώρισε πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας – Αυτός είναι ο λόγος!