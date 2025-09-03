Το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου έγινε, στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», μια αποκάλυψη – έκπληξη για την προσωπική ζωή της Κάτιας Ταραμπάνκο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κάτια Ταραμπάνκο