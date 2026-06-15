Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής μετά την καταδίκη του για υποθέσεις βιασμού, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Όσλο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νορβηγία, καθώς ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε συνολικά δεκάδες κατηγορίες, εκ των οποίων μέρος, αφορούσε ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δύο από τις κατηγορίες βιασμού, ενώ για άλλες αθωώθηκε ή υπήρξε διαφορετική νομική αξιολόγηση.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις πιο βαριές κατηγορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αν και είχε παραδεχτεί ορισμένα επιμέρους αδικήματα χαμηλότερης βαρύτητας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο τόσο στα νορβηγικά μέσα, όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της σχέσης του με τη βασιλική οικογένεια, αν και ο ίδιος δεν κατέχει επίσημο βασιλικό τίτλο ούτε έχει θεσμικό ρόλο στο παλάτι.