Η Κατρίνα Τσάνταλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε τόσο στην καθημερινότητά της με τον σύζυγό της, Ανδρέα Βούλγαρη, και τον γιο τους Άρη, όσο και στο σοβαρό ατύχημα που είχε πρόσφατα ο μουσικός.

Η συγγραφέας και επιχειρηματίας περιέγραψε με ειλικρίνεια τη ζωή με ένα παιδί δύο ετών, τονίζοντας ότι η μητρότητα είναι γεμάτη χαρές, αλλά και απαιτήσεις.

Όπως είπε, ο μικρός Άρης αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της, ενώ αποκάλυψε πως η σχέση πατέρα και γιου είναι ιδιαίτερα δυνατή και γεμάτη παιχνίδι και σκανταλιές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ατύχημα που είχε ο Ανδρέας Βούλγαρης, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ. Η ίδια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας τριών ωρών.

«Έπαθε ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα. Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά», ανέφερε, εξηγώντας ότι πλέον βρίσκεται στη φάση της αποκατάστασης, η οποία απαιτεί υπομονή και χρόνο.

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