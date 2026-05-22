Στο νοσοκομείο ΚΑΤ βρέθηκε εκτάκτως η Κατρίνα Τσάνταλη την Πέμπτη (21/5) μετά από ένα απρόοπτο οικιακό ατύχημα. Η ιδρύτρια του «A Little Shelter», στην προσπάθειά της να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, τραυματίστηκε στο χέρι και χρειάστηκε να κάνει ράμματα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή συγγραφέας εξήγησε ότι αν και στο παρελθόν προτιμούσε αποκλειστικά την ιδιωτική περίθαλψη, η εμπειρία της αυτή την έκανε να αναθεωρήσει πλήρως και να δηλώσει δημόσια την εμπιστοσύνη της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που πάω σε δημόσιο νοσοκομείο. Και κάπως μετά από την σημερινή μου 5η φορά την τελευταία διετία θέλω να γράψω τις σκέψεις μου.

Όλη μου τη ζωή πήγαινα πάντα σε ιδιωτικά. Χρυσοπλήρωνα ασφάλειες. Η εμπιστοσύνη μου στο ΕΣΥ έχει χτιστεί μέσα από πραγματικές στιγμές ανάγκης. Από νοσηλεία στο Παίδων όταν ο Άρης δεν είχε κλείσει ούτε έτος (είχαμε πάει πρώτα σε γνωστό ιδιωτικό και μας έλεγαν άλλα αντί άλλων) μέχρι και τα σημερινά μου ράμματα στο ΚΑΤ (είμαι κλασική, έκανα 20 πράγματα ταυτόχρονα, μαγείρευα και κόπηκα αρκετά καλά σαν χαζή).

Η εξυπηρέτηση λοιπόν είτε για το παιδί είτε σε εμένα ήταν κάθε φορά εξαιρετική. Γιατροί και νοσηλευτές ευγενέστατοι και άψογοι επαγγελματίες. Και πραγματικά, ακόμη και οι αίθουσες, όπως σήμερα στο ΤΕΠ του ΚΑΤ, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από πανάκριβα ιδιωτικά», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Η ανάρτησή της άρεσε στον υπουργό Υγείας. Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης την αναδημοσίευσε στα stories του στο Instagram.

govastiletto.gr – Κατρίνα Τσάνταλη: Η νέα φωτογραφία με τον Ανδρέα Βούλγαρη και το μήνυμά της – «Η σημερινή μέρα ήταν πολύ συγκινητική για εμένα»