Στην τελευταία της ανάρτηση η Ελίνα Παπίλα ανέφερε ότι θα ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα για το podcast της, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Πάνο Κατσαρίδη.

Ο ίδιος απάντησε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, εκφράζοντας με σαφήνεια την άποψή του.

«Δεν απαντώ προσωπικά στο κινητό, αλλά μέσα από τη δουλειά μου σχολιάζω. Επειδή είπα ότι δεν θεωρώ επιτυχημένη παρουσιάστρια την κυρία Παπίλα, το επαναλαμβάνω. Για μένα επιτυχημένη είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ναι, θεωρώ υπερβολή να πιστεύει ότι θα συμμετάσχουν μεγάλα ονόματα στο podcast της. Και επειδή φέτος συμμετέχει σε μια εκπομπή που θεωρώ το χειρότερο που έχει παιχτεί, ναι, αυτό είναι η άποψή μου», δήλωσε ο Κατσαρίδης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι σχολίασε απλώς μια δήλωση και ότι η αντίδραση μερικών τον ξάφνιασε. «Όταν ανέφερε ότι ήθελε συνέντευξη από τον Λιάγκα ή τον Αρναούτογλου, ποιοι από αυτούς θα πήγαιναν πραγματικά;» αναρωτήθηκε.

Από την πλευρά της, η Ελίνα Παπίλα απάντησε χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στο TikTok, λέγοντας ότι η δήλωσή της ήταν απλώς η προσωπική της επιθυμία και όχι υπερβολή: «Τόλμησα να πω ότι θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα. Ποια νομίζει ότι είμαι ο κύριος Κατσαρίδης να μου πει μέχρι πού μπορώ να ονειρεύομαι; Δεν ζήτησα τίποτα το υπερφυσικό, απλώς εξέφρασα την επιθυμία μου», είπε.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι ποτέ δεν έχει συναντηθεί με τον Κατσαρίδη και ότι οι χαρακτηρισμοί του για εκείνη δεν έχουν βάση: «Με αποκάλεσε αποτυχημένη, ψώνιο και επαρμένη. Δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλησπέρα μαζί του. Το να σχολιάζει κάποιος τη δουλειά που κάνω χωρίς να με γνωρίζει, δεν είναι δημοσιογραφία», υπογράμμισε η Παπίλα.

Η ίδια υπενθύμισε ότι παλαιότερα είχε συνεργαστεί με την εκπομπή του Λιάγκα για προώθηση συνεντεύξεων και ότι το podcast της γίνεται με λίγους φίλους, χωρίς στόχο να βγάζει ειδήσεις ή να προκαλεί τίτλους.

«Έκανα ό,τι μου ζητήθηκε με καλή διάθεση, αλλά να παίρνει κάποιος τις δηλώσεις μου και να τις μετατρέπει σε αρνητικά σχόλια για έναν άνθρωπο που φιλοξένησα στην εκπομπή του, δεν είναι σωστό. Είναι στενάχωρο», κατέληξε η Παπίλα, στέλνοντας παράλληλα ευχές για τη νέα χρονιά.

