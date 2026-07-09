Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι είδαν την αποθήκη τους να γίνεται στόχος κλοπής. Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει έναν αυτόματο πωλητή μεγάλης χρηματικής αξίας, όμως η αγωνία του ζευγαριού έληξε γρήγορα. Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά της αστυνομίας, ο κλέφτης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο Σάκης Κατσούλης με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε ότι ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τόσο τις Αρχές όσο και τον κόσμο για το μεγάλο κύμα συμπαράστασης.

«Επειδή χιλιάδες τα μηνύματά σας και άπειρα τα μηνύματα βοήθειας που μας στείλατε, να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ο ένοχος και συνελήφθη από την αστυνομία. Τους ευχαριστούμε για την τόσο άμεση επέμβασή τους. Thank you all», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.

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