Η Katy Perry επέλεξε τη Μύκονο για τις φετινές της καλοκαιρινές διακοπές, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί.

Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου στην Ψαρρού και ο φωτογραφικός φακός την κατέγραψε να φτάνει με σκάφος, μαζί με συνεργάτες και άτομα από το περιβάλλον της.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, στην Ελλάδα ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, Justin Trudeau, με το ζευγάρι να διαμένει σε πολυτελή θαλαμηγό και να κρατά χαμηλούς τόνους στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Govastiletto.gr – Katy Perry & Justin Trudeau: Ρομαντικές διακοπές στην Ελλάδα – Τα τρυφερά τετ-α-τετ και οι βόλτες χέρι-χέρι