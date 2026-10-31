Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Katy Perry επέλεξε να γιορτάσει τα 42α γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, έχοντας στο πλευρό της τον Justin Trudeau. Η διάσημη τραγουδίστρια και ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά πραγματοποίησαν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, με την ίδια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμιότυπα από τις κοινές τους εμπειρίες. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, εκείνη που ξεχώρισε ήταν ένα τρυφερό φιλί που αντάλλαξαν στην κορυφή ενός βουνού.