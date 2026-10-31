Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Katy Perry ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την απόδρασή τους, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις δραστηριότητες που απόλαυσαν μαζί. Φορώντας τον απαραίτητο ορειβατικό εξοπλισμό, οι δυο τους επιδόθηκαν σε περιπέτειες στη φύση, δοκιμάζοντας την καταρρίχηση με σχοινιά και το καγιάκ σε ποτάμι. Φυσικά, από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει και η εντυπωσιακή σοκολατένια τούρτα γενεθλίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτησή της, μέσα από το οποίο η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη νέα ηλικία, αλλά και τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της.

«Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Ένιωθα κάπως αδιάφορη για αυτή τη μεταβατική ηλικία των 42… Ύστερα κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση στα πάντα. Αν και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KATY PERRY (@katyperry)

govastiletto.gr – Katy Perry: Διακοπές στη Μύκονο με σκάφος και τον σύντροφό της