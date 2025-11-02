Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Katy Perry κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Πράγα όταν ένας από τους θεατές της έκανε πρόταση γάμου με έμμεσο τρόπο επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Justin Trudeau.

«Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με κάνει να τον παντρευτώ και έχει ένα δαχτυλίδι στο χέρι του», ακούγεται να λέει η Perry σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Όχι! Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού» πρόσθεσε η τραγουδίστρια αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.

Είχε προηγηθεί η δημόσια εμφάνισή τους στο Παρίσι για τα 41α γενέθλια της Katy Perry ενώ πριν από λίγες ημέρες πηγή είπε στην Page Six ότι ο Trudeau είναι «στον έβδομο ουρανό» για τη σχέση αυτή.

«Είναι τρελός για αυτήν και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα. Συμφωνούν σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των παιδιών και της γαλλικής κουζίνας» είπε χαρακτηριστικά η πηγή στην αμερικανική εφημερίδα.

