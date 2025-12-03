Η Katy Perry φαίνεται πως έχει βρει τον απόλυτο έρωτα στο πρόσωπο του Justin Trudeau.

Μάλιστα, οι δυο τους πρόσφατα, εντοπίστηκαν χέρι χέρι στο Τόκιο.

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau απόλαυσαν μία όμορφη βόλτα στην Ιαπωνία λίγο πριν κατευθυνθούν σε ένα εστιατόριο για δείπνο, στο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» της τραγουδίστριας.

Να σημειώσουμε ότι την αποκάλυψη του φλερτ έκανε πρώτη η ιστοσελίδα TMZ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την έξοδο των δύο, οι οποίοι κάθονταν σε τραπέζι για δύο στο Le Violon, τον φημισμένο χώρο υψηλής γαστρονομίας του σεφ Ντάνι Σμάιλς στην συνοικία Plateau.

Katy Perry and Justin Trudeau hold hands as they resurface in Tokyo for singer’s Lifetimes Tour https://t.co/cLpudSjG3G pic.twitter.com/gRpGeiUdA5 — Page Six (@PageSix) December 2, 2025

