Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, περπατώντας χέρι-χέρι στους δρόμους του Παρισιού.

Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δυο τους βγήκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για να γιορτάσουν, επιβεβαιώνοντας με την κοινή παρουσία τους τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τη σχέση τους.

Η Katy Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκαν στο διάσημο καμπαρέ Crazy Horse Paris για τη βραδιά των γενεθλίων της.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι-χέρι και χαμογελαστό.

Η Katy Perry φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Justin Trudeau επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό μαύρο σύνολο.

Δείτε βίντεο από την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους: