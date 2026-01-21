Η Katy Perry και ο Justin Trudeau βρέθηκαν στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παραχώρησε συνέντευξη στο lounge του περιοδικού FQ.

Στο ίδιο χώρο, οι φωτογραφικές κάμερες κατέγραψαν μια πολύ γλυκιά στιγμή μεταξύ τους: ο Justin Trudeau, ψάχνοντας με το βλέμμα ανάμεσα στο πλήθος, εντόπισε την Katy Perry και της έστειλε ένα παιχνιδιάρικο βλέμμα.

Εκείνη του απάντησε με ένα ζεστό χαμόγελο, αποκαλύπτοντας ότι η σύνδεσή τους είναι πιο εμφανής από ποτέ.

Οι φήμες για το ειδύλλιο είχαν ξεκινήσει περίπου έξι μήνες νωρίτερα, μετά τον χωρισμό της Katy Perry από τον Orlando Bloom και του Justin Trudeau από την τότε σύζυγό του.

Παρά τις προσπάθειες να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον δεν προσπαθούν να το κρύψουν και η αμοιβαία στοργή τους είναι πλέον ξεκάθαρη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Female Quotient® (@femalequotient)



