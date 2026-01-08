Το πρώτο δημόσιο φιλί της Katy Perry και του Justin Trudeau είναι γεγονός, όπως φαίνεται μέσα από τις αναρτήσεις στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η 41χρονη τραγουδίστρια φιλάει στον μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά με φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Ο Trudeau χαμογελάει φανερά ευτυχισμένος, με τη στιγμή να έχει κάνει θραύση στα social media.

Στο άλμπουμ με τίτλο «Holidaze», η Katy Perry δημοσίευσε επίσης φωτογραφία με τον πρώην σύντροφό της, Orlando Bloom, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη. Η τραγουδίστρια έκανε tag τον ηθοποιό σε φωτογραφία που τον δείχνει να κουβαλάει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ η 5χρονη κόρη τους περπατά μπροστά του.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη αίσθηση, καθώς το κοινό σχολιάζει τόσο τη νέα σχέση της Katy Perry με τον Justin Trudeau, όσο και τις αναμνήσεις της με τον Orlando Bloom.

