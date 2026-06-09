Η Katy Perry και ο Justin Trudeau πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, τραβώντας τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Tribeca της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», ποζάροντας μαζί στους φωτογράφους.

Για την περίσταση, η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι, διατηρώντας το κομψό και διαχρονικό του στιλ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Katy Perry μίλησε για τη νέα της κινηματογραφική δουλειά, εξηγώντας πως η ταινία εστιάζει κυρίως στη συναυλιακή εμπειρία και λιγότερο στην προσωπική της ζωή, σε αντίθεση με προηγούμενα projects της.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν να κυκλοφορούν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους είχαν εντοπιστεί μαζί στο Μόντρεαλ. Από τότε έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, ενώ σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα η σχέση τους εξελίσσεται θετικά, με την τραγουδίστρια να έχει ήδη γνωρίσει και τα παιδιά του Trudeau.

Η κοινή τους παρουσία στο Tribeca φαίνεται πως επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, κάνοντας το επόμενο βήμα δημόσια.

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