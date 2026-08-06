Στο «νησί των ανέμων» βρίσκεται η Katy Perry μαζί με τον σύντροφό της, Justin Trudeau. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια έκανε ένα μικρό διάλειμμα από το φορτωμένο πρόγραμμά της, επιλέγοντας τη Μύκονο για να χαλαρώσει και να απολαύσει τις ομορφιές του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε την 41χρονη Perry στην περιοχή του Nammos. Η ίδια έκανε τη βόλτα της στο Nammos Village, ενώ λίγο αργότερα απαθανατίστηκε στην παραλία της Ψαρρούς, λίγο πριν επιβιβαστεί σε φουσκωτό σκάφος.

Η Katy Perry φορούσε ψάθινο καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου, σε μια προσπάθεια να περάσει όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητη, αλλά φυσικά αυτό δεν στάθηκε δυνατό.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, η τραγουδίστρια ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφό της, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Justin Trudeau. Οι δυο τους φιλοξενούνται σε πολυτελή θαλαμηγό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:



govastiletto.gr -Katy Perry: Πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον Justin Trudeau