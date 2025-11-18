Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στην εκπομπή Το Πρωινό βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11), η Κέισι Μίζιου και παραχώρησε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Μέσα σ’ όλα, η πρώην παίκτρια του GNTM μίλησε για την πορεία της στο modeling, την προσωπική της ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση με τον πατέρα της.

Αρχικά, ανέφερε: «Πάντα φανταζόμουν ότι θα παίζω μπάσκετ. Πάρα πολύ τυχαία μπήκα στο modeling. Ήμουν έξω και μια κυρία μου ζήτησε να φωτογραφηθώ για τα ρούχα στο μαγαζί της. Αμέσως μετά το GNTM συνεργάστηκα με την Έλενα Χριστοπούλου. Εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ τις προτάσεις που δεχόμουν και χρειαζόμουν κάποιον να με βοηθήσει. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι είμαι η νέα Ηλιάνα στο πλευρό της Έλενας. Εγώ είμαι η Κέισι και έχω τη δική μου πορεία».

Και πρόσθεσε: «Εμένα μου αρέσει πολύ η πασαρέλα, αλλά στην Ελλάδα αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν έχω καταφέρει να περπατήσω σε κάποια μεγάλη πασαρέλα. Πολλά πράγματα με ενδιαφέρουν, αλλά αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες και με το timing που έρχεται μία πρόταση. Τώρα θα σκεφτόμουν μια πρόταση για την τηλεόραση».

Κλείνοντας, η ίδια αναφέρθηκε στον πατέρα της λέγοντας πως η σχέση τους έχει αποκατασταθεί μετά 18 χρόνια που είχαν να δουν ο ένας τον άλλο: «Αποκαταστάθηκε με τα χρόνια η σχέση μου με τον πατέρα μου. Αυτό έγινε με δική του πρωτοβουλία και τη βοήθεια της μαμάς μου. Είναι μια σχέση που χτίζεται και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τον είδα ξανά, μετά από 18 χρόνια.

Αυτόν τον ρόλο τον ανέλαβε η μαμά μου με επιτυχία. Ήταν μαμά και μπαμπάς μαζί. Τώρα που έχει μπει στη ζωή μου όπως πρέπει, σκέφτομαι πως ναι, κάποιες στιγμές ίσως να τον είχα χρειαστεί. Σε κάποια πράγματα τον έχω συγχωρήσει και σε κάποια άλλα όχι. Έγινε αυτή η συζήτηση για το τι έφταιξε και προχωράμε από εδώ και πέρα».