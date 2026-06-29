Μια πρόσφατη ανάρτηση της Κέισι Μίζιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε την ανησυχία των διαδικτυακών της φίλων, καθώς αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Αν και το πρώην μοντέλο του GNTM δεν διευκρίνισε την ακριβή αιτία, άφησε να εννοηθεί ότι η κατάστασή της οφείλεται σε υπερκόπωση.

Μέσα από ένα Instagram story, η ίδια θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους ακόλουθούς της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε σε προτεραιότητα την υγεία και την ξεκούρασή μας.

«Την Παρασκευή ήμουν όλο το βράδυ στο νοσοκομείο, γιατί άκουγα το σώμα μου που δεν άντεχε άλλο. Δίνουμε πάντα προτεραιότητα σε όλα τα υπόλοιπα εκτός από τον εαυτό μας και τρέχουμε συνέχεια για όλα εκτός από την υγεία μας. Η υγεία μας είναι το πιο σημαντικό», έγραψε χαρακτηριστικά η Κέισι Μίζιου.

Με την ανάρτησή της η Κέισι Μίζιου θέλησε να ευαισθητοποιήσει τους ακολούθους της, τονίζοντας ότι η υγεία πρέπει να αποτελεί πάντα προτεραιότητα, όσο απαιτητικό κι αν είναι το πρόγραμμα της καθημερινότητας.

Η Κέισι Μίζιου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM 2 το 2019, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Μπορεί να κατέκτησε την 3η θέση, ωστόσο ξεχώρισε για την επαγγελματική της στάση και την πορεία της στον διαγωνισμό.

Μετά το τέλος του reality μόδας συνέχισε να εργάζεται στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ παράλληλα έκανε το επόμενο επιχειρηματικό της βήμα, δημιουργώντας το δικό της brand μαγιό, το Kyann Swimwear.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Κέισι Μίζιου (@keisi.miziou)

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